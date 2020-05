Calciomercato Juventus, caccia al centrocampista | Scambio più soldi

La Juventus continua a lavorare in ottica futura con numerose trattative: possibile scambio per arrivare al top-player

La Juventus pensa a rinforzare la rosa di Maurizio Sarri cercando di anticipare le big d’Europa. Il club bianconero potrebbe pensare a numerosi scambi per arrivare ai top player in circolazione. Il difensore Daniele Rugani potrebbe così essere inserito in una trattativa davvero interessante.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, nuova ipotesi per la ripresa | In campo il 27 giugno!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, il Governo fa chiarezza | Ecco chi sono i ‘congiunti’

Calciomercato Juventus, Ndidi per il futuro

Il centrocampista del Leicester, Wilfred Ndidi, sarebbe finito proprio nel mirino della dirigenza torinese. In questa stagione il nigeriano ha collezionato complessivamente 2224 minuti realizzando due gol e un assist vincente. E la Juventus starebbe così pensando di inserire nella trattative proprio il centrale bianconero, pronto a dire addio in estate. La valutazione del giocatore della Premier League si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occhi in Olanda | Colpo da 30 milioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, super affare | Scambio con il grande ex

Con la gestione di Maurizio Sarri Rugani non avrebbe trovato tanto spazio chiuso soprattutto da Demiral e De Ligt, oltre al solito Bonucci. Il suo futuro è altrove con la Juventus che starebbe lavorando in quest’ottica per trovare una soluzione definitiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, occhi in Olanda | Colpo da 30 milioni

Calciomercato Milan, super affare | Scambio con il grande ex