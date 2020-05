Calciomercato Milan, caccia al bomber in Serie A | Sfida col Napoli!

Napoli e Milan potrebbero darsi battaglia sul mercato per un bomber di Serie A: i partenopei potrebbero inserire Petagna nell’operazione.

Il Milan fra le necessità nel prossimo mercato ha come obiettivo principale quello di trovare una prima punta importante. La posizione di Zlatan Ibrahimovic è ancora incerta ed il progetto delineato da Gazidis sarà maggiormente incentrato su giocatori più giovani. Uno degli obiettivi rossoneri in attacco, però, potrebbe essere inserito in una maxi-operazione da parte del Napoli.

Calciomercato Milan, sfida col Napoli per Belotti | Le ultime

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, Belotti potrebbe decidere di non rinnovare con il Torino e di cambiare aria: Milan e Napoli sono pronte ad accoglierlo. Il ‘Gallo’ è un attaccante di grande forza fisica, capace sia di giocare bene spalle alla porta che di inserirsi negli spazi in contropiede. Un bomber completo, che ha catturato l’interesse di Milan e Napoli.

Il Napoli, sempre secondo il quotidiano torinese, potrebbe addirittura provare ad offrire Petagna più 20/25 milioni al Torino. Su Belotti è vivo anche l’interesse della Roma e dell’Everton di Ancelotti. Il destino del ‘Gallo’ sembra essere solamente nelle sue mani: se dovesse decidere di lasciare la squadra ‘granata’ avrebbe la fila di club interessati. La sfida di mercato fra Milan e Napoli per Belotti potrebbe protrarsi per le prossime settimane, o almeno fino a che l’attaccante non abbia preso una decisione definitiva sul proprio futuro.

Il futuro del ‘Gallo’ Belotti al Torino è più in bilico che mai: Milan e Napoli sono pronti a darsi battaglia per il numero ‘9’ granata!

