Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il dopo Ibra

C’è aria di rivoluzione in casa Milan tra campo e panchina. Il possibile arrivo di Rangnick potrebbe infatti dare una grossa scossa all’ambiente con evidenti cambiamenti anche dal punto di vista delle strategie di mercato, con una rosa destinata a proseguire il processo di svecchiamento. In tal senso un grosso punto interrogativo riguarda l’attacco dove è in sospeso il futuro di Zlatan Ibrahimovic che è ormai alla soglia dei 39 anni ed ha il contratto in scadenza a fine giugno. Una grossa fetta delle strategie del Milan passeranno infatti dalla decisione sul gigante svedese che in caso di addio definitivo dovrà essere giocoforza sostituito con un nuovo attaccante. In questo senso, come confermato dalla Spagna, potrebbe tornare di moda un vecchio pallino rossonero: Angel Correa. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Correa: i rossoneri non lo hanno dimenticato

Dopo una lunga estate di corteggiamento alla fine Angel Correa è rimasto all’Atletico Madrid con buona pace del Milan. Nel braccio di ferro con la compagine spagnola a spuntarla alla fine è stata la volontà di Diego Simeone oltre alla distanza economica tra domanda e offerta. I ‘Colchoneros’ infatti non hanno abbassato le pretese rispetto ai 55 milioni della richiesta iniziale. Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’, il Milan potrebbe però tornare alla carica nei prossimi mesi inserendo l’argentino come tassello importante nella ricostruzione di una squadra che in attacco dovrebbe perdere Ibra.

Il Milan in tal senso è anche disposto a fare uno sforzo dal punto di vista economico per arrivare all’ex San Lorenzo. La palla nel caso passerebbe poi all’Atletico Madrid dopo la telenovela di circa 12 mesi fa.

