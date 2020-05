Calciomercato Milan, Paqueta per il talento | I dettagli

Paqueta ha deluso le attese ed è destinato a lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato. Possibile affare in Serie A

L’acquisto di Paqueta è stato un disastro tecnico ma ancor più economico, considerato che per il brasiliano sono stati investiti la bellezza di 35 milioni di euro bonus (10) esclusi. Ma l’ex Flamengo è giovane e ha ammiratori in diversi Paesi, per questo nella prossima sessione di calciomercato il club rossonero avrà la possibilità di mettere una toppo al buco provando magari anche a guadagnarci qualcosa.

Calciomercato Milan, Paqueta alla Fiorentina e sconto sul ‘Millennial’

Per Paqueta sembra decisa a fare sul serio la Fiorentina di Rocco Commisso. In realtà un tentativo i viola lo hanno già fatto nella scorsa sessione invernale: mancarono sia il tempo che le condizioni per portare l’affare al traguardo. Il Ds Pradè è un grande estimatore del ‘senza ruolo’ carioca, che stavolta il Milan potrebbe cedergli pure con la formula del prestito più diritto di riscatto nel giugno 2021 e a una cifra non dannosa per il bilancio nonché alla portata dei gigliati: 28 milioni. Il tutto in cambio, magari, di uno sconto su uno dei pezzi pregiati della squadra allenata da Iachini, vale a dire Dusan Vlahovic. E per sconto si intende sì a una proposta non superiore ai 35 milioni di euro.

Il serbo classe 2000 piace un po’ a tutti ma calzerebbe a pennello per il Milan dei giovani da svezzare, far esplodere e poi rivendere per realizzare plusvalenze. Vlahovic è un attaccante moderno, veloce e già ben strutturato fisicamente, sarebbe un eccellente investimento per il futuro ma anche – come dimostrato quest’anno a Firenze coi 9 gol messi a segno – un profilo valido già per il presente. Forse il miglior erede possibile, tra i tanti nomi che si fanno, di Zlatan Ibrahimovic…

