L’atteso incontro tra FIGC e Comitato Tecnico Scientifico per lavorare alla ripresa del campionato si è appena concluso: si attende la relazione

Si continua a lavorare per far ripartire il calcio in Italia. Alle 15.30 la FIGC ed il Comitato Tecnico Scientifico, si sono riunite per discurere del ritorno in campo della Serie A. Secondo quanto riportato dall’Ansa, dopo due ore la riunione sarebbe terminata. Si attende la relazione che verrà presentata dal CTS al Ministero della Salute.