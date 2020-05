Calciomercato Inter, dalla Spagna | Scelto l’erede di Handanovic

L’Inter continua a lavorare senza sosta per il futuro. Per il post Samir Handanovic ci sarebbe già una scelta per la porta: ecco la novità

Il capitano dell’Inter, Samir Handanovic, potrebbe anche pensare di lasciare i nerazzurri dopo il

LEGGI ANCHE >>> Liga, cinque positivi | L'esito dei primi test

Calciomercato Inter, Unai Simon è pronto per i nerazzurri

Il portiere dell’Athletic Bilbao, Unai Simon, ha un contratto fino al 2023 con una clausola risolutiva di 50 milioni di euro. Il suo addio, però, potrebbe arrivare anche ad un costo inferiore rispetto al riscatto. Il club basco, però, ci ha sempre abituato a non negoziare la volontà calciatori, ma la crisi economica a seguito dell’emergenza Coronavirus potrebbe essere venire incontro all’Inter ottenendo così un vantaggio importante per il portiere.

All’età di 23 anni Unai Simon potrebbe così essere già pronto per una sfida davvero entusiasmante per la difesa della porta dell’Inter dopo l’esperto Samir Handanovic. Beppe Marotta vorrebbe così ad arrivare in tempi brevi al giovane estremo difensore basco per anticipare le big d’Italia e d’Europa.

