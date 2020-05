Calciomercato Inter, ostacolo spagnolo nella corsa al difensore

Inter, ostacolo nella corsa a Martinez Quarta del River Plate: sul giocatore argentino spunta anche il Valencia.

Lucas Martinez Quarta è certamente uno dei difensori più promettenti del panorama sudamericano. Con il River Plate il centrale argentino ha già conquistato una Copa Libertadores e anche la nazionale albiceleste. Tanti sono i club che gli hanno messo gli occhi addosso e sono pronti a darsi battaglia.

Calciomercato Inter, anche il Valencia su Martinez Quarta

Tra le società interessate al 24enne nato a La Plata c’è anche l’Inter. Il club nerazzurro sta seguendo da tempo il giocatore. In particolare a caldeggiare il suo acquisto ci sarebbe il vicepresidente Javier Zanetti, che ben conosce il mercato argentino.

La concorrenza però è notevole. Martinez Quarta piace anche al Milan, ma non solo. Sul giocatore sarebbe recentemente piombato il Manchester City e addirittura si parla di una possibile trattativa che possa coinvolgere Otamendi, con uno scambio di cartellini. Come riferisce ‘Marca’, sul difensore del River Plate ha però messo gli occhi pure il Valencia. E da sponsor potrebbero fare due ex giocatori del club spagnolo, compagni del ragazzo nei ‘Millonarios’: Enzo Perez e Bruno Zuculini.

La concorrenza dunque è elevata e a godere di questo è sicuramente il River Plate, che sogna un’asta per il giocatore, che ha un contratto sino al 2021 ed una clausola di poco superiore ai 20 milioni di euro.

