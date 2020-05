Calciomercato Juventus, altro brasiliano nel mirino | Possibile prestito in A

La Juventus continua a puntare sui giovani ed a guardare in Brasile: interessa l’attaccante del Botafogo classe 1998, molti club europei su di lui

Continua il lavoro della Juventus in chiave calciomercato, mettendo nel mirino molti giovani talenti. Dalla Spagna arriva la notizia che i bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa per l’attaccante brasiliano su cui ci sarebbe l’interesse di molti top club europei. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino il bomber del Botafogo, Luis Henrique. Il giovane calciatore brasiliano nelle prime due partite con la maglia del ‘bota’, ha collezionato subito un assist. Sempre secondo il sito spagnolo, i bianconeri vorrebbero acquistarlo per poi girarlo in prestito, così da fargli acquisire esperienza. Uno dei club favoriti per questa operazione sembrerebbe essere il Sassuolo, società con la quale Juventus ha spesso operato in passato.

