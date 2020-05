Calciomercato Juventus, rottura col club | Che occasione da Madrid!

A Madrid aleggiano dubbi sul destino di capitan Sergio Ramos. Da lontano la Juventus osserva e monitora una situazione che sta prendendo una piega piuttosto intrigante.

La Juventus riflette sul futuro approfittando di questa lunga pausa forzata per l’emergenza Coronavirus. La dirigenza bianconera sta ponderando infatti anche le prossime mosse di mercato, con particolare attenzione alla difesa dove Sarri gradirebbe un altro centrale di livello internazionale da affiancare al talentuoso de Ligt nella sua crescita. Il profilo giusto potrebbe arrivare da Madrid dove Sergio Ramos non è per nulla certo di rinnovare il proprio contratto con la società iberica. Il capitano potrebbe infatti dire addio ai ‘blancos’ dopo 15 stagioni viste le difficoltà nelle negoziazioni per prolungare l’accordo in scadenza nel giugno 2021. Il rinnovo di Ramos è un vero e proprio problema considerate le alte richieste del calciatore. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo furioso | Lite accesa nello spogliatoio

Calciomercato Juventus, Ramos non rinnova: c’è distanza con Florentino Perez

A fare il punto della situazione ci ha pensato ‘DiarioGol’ che ha evidenziato come le parti coinvolte remino in direzioni molto differenti. Ramos desidera infatti un importante prolungamento di altre due stagioni nonché un sostanziale miglioramento dell’ingaggio per arrivare tra i più pagati del club con Bale e Hazard. Una sorta di riconoscimento secondo il nazionale spagnolo e il suo entourage per quanto dato negli anni al Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Real | Scoppia il caso

Ben diversa la posizione di Florentino Perez che ritiene che Sergio Ramos abbia già iniziato la sua parabola discendente. Il numero uno del Real, vista l’inevitabile crisi per il Coronavirus, vorrebbe inoltre spendere soldi solamente per eventuali nuovi acquisti, senza dimenticare l’episodio della scorsa estate quando l’ex di Siviglia ha chiesto alla società di lasciarlo libero di accettare un’offerta dalla Cina. Una mossa poco gradita. Proprio per questa serie di motivi Perez è disposto a mettere sul piatto un solo anno di rinnovo senza particolari miglioramenti dal punto di vista salariale. Una vera e propria situazione di stallo che potrebbe anche favorire la Juventus dell’ex compagno Cristiano Ronaldo. Dal canto suo il Madrid pensa già al futuro con profili quali Skriniar, Koulibaly o Upamecano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, richiesta shock per il bomber | Rottura inevitabile

Calciomercato Inter, Marotta beffa la Juve | Scambio a sorpresa