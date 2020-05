Calciomercato, Lazio e Inzaghi avanti insieme | Pronto il rinnovo

Simone Inzaghi sta regalando ai tifosi della Lazio la speranza per sognare lo scudetto: in attesa di tornare in campo i biancocelesti preparano il rinnovo

La Juventus quest’anno ha trovato sulla via verso lo scudetto una rivale inaspettata, la Lazio di Simone Inzaghi. Oltre ad aver sconfitto per due volte in stagione i bianconeri, la squadra biancoceleste è ad un solo punto dalla squadra di Maurizio Sarri. Negli ultimi mesi sono state molte le voci che hanno accostato l’allenatore della Lazio ad alcuni top club come il Barcellona e proprio la Juventus. Ma secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il presidente Claudio Lotito sarebbe pronto a proporre al mister un rinnovo fino al 2023, con un aumento dello stipendio del 50%, salendo così a 3 milioni a stagione. Inzaghi sembrerebbe sempre più vicino a proseguire la cavalcata alla guida della squadra capitolina.

