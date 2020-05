Calciomercato Milan, post Ibrahimovic | Un candidato va ko!

Il Milan sembrerebbe aver trovato il post Ibrahimovic per la prossima stagione, ma le cose sembrerebbero complicarsi: arriva la nota del club

In casa Milan si inizia a lavorare per dare vita ad una vera propria rivoluzione all’interno del club. Una delle parti fondamentali della rinascita rossonera sarà il calciomercato estivo, dal quale la società milanista cercherà di assicurarsi i migliori talenti in circolazione. Il mirino del club si sarebbe soffermato sull’attaccante del Real Madrid, ma la strada sembrerebbe complicarsi.

Calciomercato Milan, si complica la pista Jovic: l’attaccante si infortuna

La permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan è ancora un’incognita, così i rossoneri lavorano per assicurarsi un nuovo attaccante per la prossima stagione. Gli occhi della società milanista sembrerebbero essersi soffermati su Luka Jovic, attaccante che al suo primo anno al Real Madrid non è riuscito a rendere al meglio e potrebbe già lasciare la capitale spagnola. La dirigenza milanista starebbe pensando seriamente all’attaccante serbo, così da riunire la coppia Jovic-Rebic, che fece faville all’Eintracht Francoforte. Nelle ultime ore però, i piani rossoneri sembrerebbero complicarsi. Infatti il Real Madrid ha comunicato attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, l’infortunio dell’attaccante.

Così recita la nota del club: ”Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Luka Jović dal Real Madrid Medical Services, gli è stata diagnosticata una frattura extra-articolare nell’osso calcagno del piede destro”. Un infortunio che potrebbe portare il Milan a rinunciare all’acquisto del calciatore classe 1997.

