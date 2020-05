Calciomercato Milan, rivelazione sul futuro | “Non cambierò mai squadra”

Dopo tante discussioni, il rossonero esce allo scoperto e svela le sue intenzioni riguardo il futuro attraverso una diretta Instagram

Non è stata una stagione facile per il Milan, che ha abbandonato subito la lotta per la Champions League a causa della falsa partenza condita da troppi risultati negativi. Nel 2020 la compagine allenata da Stefano Pioli ha migliorato il suo rendimento, anche grazie all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, ma ciò non è comunque bastato per tenere il passo dell’Atalanta.

Ora resta da raggiungere l’Europa League in caso di ripresa del campionato, ma soprattutto bisognerà risolvere le problematiche e gli screzi in ambito dirigenziale per programmare al meglio la nuova stagione.

Calciomercato Milan, Maldini giura fedeltà: “Non andrò mai in altre squadre”

Il dirigente del Milan Paolo Maldini ha parlato dei suoi piani per il futuro attraverso una diretta su Instagram e, dopo averlo fatto da calciatore, ha giurato fedeltà al club rossonero anche da dirigente. “Sono sicuro che farò il dirigente solo al Milan e non andrò mai in altre squadre. In questo ruolo si è meno credibili di quando si fa il calciatore e bisogna conquistarsi tutto. Non bastano l’impegno, l’essere sempre a disposizione, la puntualità e la precisione”.

Ripresa della Serie A: “Bisogna stare sicuramente attenti, ma non riprendere sarebbe un disastro per il calcio. Secondo me in Francia hanno sbagliato a fermare tutto, ma noi siamo pronti ad accettare qualsiasi decisione del Governo. A Milanello abbiamo chiuso le parti comuni e i giocatori sono suddivisi in gruppi da quattro per ogni campo, sia loro che noi non ce la facevamo più a stare a casa”.

Ruolo da allenatore: “Non l’ho mai voluto fare, soprattutto vedendo la vita di mio papa e i capelli di tanti compagni che sono cambiati. Non avevo voglia di rimettermi in gioco e ripartire”.

