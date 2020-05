Calciomercato, big di Serie A beffate | Camavinga dichiara le sue intenzioni

Per Juventus ed Inter la pista che porterebbe al centrocampista del Rennes, Eduardo Camavinga, si complica: le dichiarazioni del giocatore

Uno dei calciatori più richiesti per la prossima stagione è sicuramente il centrocampista del Rennes, Eduardo Camavinga. Molti top club europei, tra cui Juventus, Inter e sopratutto il Milan sarebbero rimasti ammaliati dalle doti del giocatore classe 2002. In un’intervista rilasciata ad ‘Ouest France’, il calciatore ha però dichiarato: “Onestamente non faccio caso ai rumors attorno al mio nome. E’ sempre bello che i grandi club siano interessati a te perché significa che la strada è quella giusta però al momento non mi interesso a questo. Soprattutto perché mi trovo bene al Rennes. Vedremo cosa accadrà in estate. Mio padre ed il mio agente si occuperanno di queste cose”. Parole che dunque allontanano le possibilità che il calciatore possa partire, ma da qui all’apertura del calciomercato estivo le cose possono ribaltarsi.

