Liga, cinque positivi | L’esito dei primi test

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche i principali campionati europei: anche in Liga diversi casi positivi riscontrati nelle ultime ore

Non solo in Italia, ma anche in Spagna l’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutto il movimento calcistico con numerose ripercussioni sia dal punto di vista economico che di casi positivi. Negli ultimi giorni tutti i calciatori in aggiunta allo staff tecnico si sono sottoposti ai tamponi e, come svelato dal Mundo Deportivo, ci sarebbero soltanto cinque casi, tre in Liga e due in Segunda Division.

Liga, nessun caso al Barcellona

Anche il Real Madrid e il Barcellona hanno eseguito il tampone e così il club blaugrana ha comunicato di aver riscontrato alcun caso positivo. E così la compagine, guidata da Quique Setien, è pronta a tornare in campo seppur con allenamenti individuali.

Nelle prossime ore dovrebbero arrivare così le ufficialità dei casi positivi. Di fatto la Liga aveva pronosticato tra i 25 e 30 giocatori positivi durante i test per il Covid-19. La notizia è molto confortante, ma nei prossimi giorni gli stessi atleti dovranno sottoporsi continuamente a nuovi tamponi per isolare anche quelli asintomatici.

La Liga spera così di ripartire velocemente per portare a termine il campionato.

