Napoli, doppio colpaccio grazie a Koulibaly | Juve nei guai

Koulibaly, che piace al Newcastle, potrebbe partire per 80 milioni di euro. Tesoretto che poi il Napoli investirebbe per Romagnoli e Icardi

La Premier League torna all’assalto di Kalidou Koulibaly. L’alfiere della difesa del Napoli è da tempo nel mirino delle big inglesi, a cui si sarebbe aggiunto negli ultimi giorni anche il Newcastle pronto ad essere rilevato dal Principe saudita Bin Salman. De Laurentiis vorrebbe nuovamente blindare il nazionale senegalese, anche se un’offerta da capogiro potrebbe far cambiare idea al patron partenopeo.

Un’offerta di 80 milioni di euro, soprattutto in un periodo dove anche il calcio risentirà della crisi economica provocata dal coronavirus, potrebbe allettare il presidente del Napoli e dare così il via libera alla cessione di Koulibaly. Assegno che può mettere sul piatto il Newcastle, con il nuovo e facoltoso proprietario pronto ad costruire una super squadra con Pochettino in panchina per dare l’assalto ad un piazzamento in Champions League la prossima stagione.

Calciomercato, tesoretto Napoli: assalto a Romagnoli e Icardi

Un tesoretto niente male per il Napoli, che darebbe subito l’assalto al sostituto di Koulibaly con la possibilità di intervenire massicciamente anche in altri raparti. L’erede del senegalese nel cuore della difesa di Gattuso potrebbe essere Romagnoli, che a Napoli ritroverebbe il suo ex allenatore ai tempi del Milan. Senza il rinnovo con i rossoneri (contratto in scadenza nel 2022) si aprirebbero le porte per un possibile addio del capitano, che per una cifra intorno ai 30 milioni lascerebbe il ‘Diavolo’. Romagnoli avrebbe il via libera da Gattuso e con Manolas andrebbe a comporre un tandem difensivo di assoluto valore. Oltre al milanista, però, Koulibaly potrebbe finanziare pure il colpo Icardi in attacco.

Il centravanti argentino, che piace anche alla Juventus, è un pallino di De Laurentiis, che potrebbe inserirsi in caso di mancato riscatto del PSG per il giocatore di proprietà dell’Inter. I nerazzurri, in questo scenario, preferirebbero cederlo ai partenopei piuttosto che ai rivali bianconeri, con il Napoli disposto a versare 55-60 milioni nelle casse di Suning. Koulibaly aprirebbe nuovi e interessanti scenari di mercato per il club azzurro.

G.M.