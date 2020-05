Calciomercato Inter, clamoroso in Liga | “No agli acquisti per il Barcellona”

In Liga piombano nuove polemiche per quanto riguarda il calciomercato: il Barcellona potrebbe anche non fare acquisti in estate, ecco il motivo

L’emergenza Coronavirus e la conseguente crisi economica hanno messo in ginocchio anche il mondo del calcio. E così anche in Liga alcuni club spagnoli di prima e seconda divisione hanno optato per l’ERTE, ossia il taglio degli stipendi sospendendo o riducendo la giornata lavorativa dei dipendenti per cause di forza maggiore. In quest’ottica ci sarebbe anche il Barcellona, che ha deciso di seguire questa linea.

Calciomercato Inter, Lautaro a rischio

In questo modo gli altri club spagnoli che non hanno adottato questa pratica, tra il cui il Getafe, che attraverso il suo presidente Angel Torres, chiederà alla Liga di negare acquisti per i prossimi mesi alle squadre che hanno optato per il taglio degli stipendi.

Una situazione davvero delicata che si è venuta a creare in Spagna con la possibilità di non poter arrivare a Lautaro e Neymar, già messi nel mirino dal Barcellona nei mesi scorsi. Se non dovesse avere così possibilità di acquisto, il club blaugrana dovrebbe così disputare la nuova stagione con una rosa molto corta.

La cosa nota è che la Liga premierà chi ha avuto sempre conti in ordine evitando così il fallimento dopo l’emergenza Coronavirus. A breve ci potrebbero essere novità importanti.

