Calciomercato Inter, big a centrocampo | È ‘scontro’ Conte-Marotta!

Dopo essere stato accostato all’Inter in passato, il club torna alla carica per il big di centrocampo. Pronta una nuova offerta

È stata una buona stagione per l’Inter, che vuole continuare a crescere per colmare ancora di più il gap con squadre italiane ed europee. C’è già una base solida e ormai affermata per fare bene anche in futuro, ma si prevedono tanti cambiamenti e un mercato ricco di movimenti sia in entrata che in uscita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, futuro Chiesa | Svelato il suo futuro

Il club nerazzurro è pronto a fare operazioni importanti soprattutto con il Barcellona, con il quale non ci potrebbe essere in ballo solo la trattativa legata a Lautaro Martinez. Le parti, infatti, potrebbero trattare separatamente per diversi giocatori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Ronaldo e James insieme

Calciomercato Inter, nuovo assalto per Vidal: sul piatto 10-15 milioni di euro

L’Inter è pronta a tornare alla carica per Arturo Vidal. La società nerazzurra ha inseguito il cileno già nei mesi scorsi senza riuscire a trovare l’accordo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, i nerazzurri sembrerebbero intenzionati a tentare l’assalto definitivo nella prossima sessione di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo | Rinnovo UFFICIALE

Vidal ha un contratto in scadenza nel 2021 e per questo potrebbe essere più semplice convincere i Blaugrana alla sua possibile cessione. Il suo cartellino non dovrebbe rientrare nella trattativa per Lautaro e, come detto, rappresenterebbe un’operazione a parte. Questo perché l’Inter non vorrebbe andare oltre i 10-15 milioni di euro di prezzo. Antonio Conte non ha dubbi sul cileno e lo vuole a disposizione, mentre Beppe Marotta sembrerebbe contrario in quanto Vidal ha ormai 33 anni e i costi potrebbero non essere convenienti.

Inoltre il dirigente potrebbe temere che si creino delle problematiche per la vita extra campo del centrocampista del Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Leonardo insiste | Ma a Parigi non sono d’accordo

Calciomercato Juventus e Inter | Duello in vista per il nuovo Varane