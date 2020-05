Calciomercato Juventus e Inter, beffa improvvisa | C’è il rinnovo

Si rinnova il duello di mercato tra Juventus e Inter, ma questa volta l’esito potrebbe essere beffardo per entrambe le compagini

Juventus e Inter si preparano a nuove battaglie di mercato nelle prossime settimane. Le due società hanno già vissuto diversi duelli da quando Beppe Marotta si è trasferito al club nerazzurro, visto che le sue idee sono state più volte uguali a quelle di Fabio Paratici. È successo per Lukaku la scorsa estate e per Kulusevski ed Eriksen a gennaio, ora ci sono già diversi obiettivi condivisi per la prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus e Inter, niente Cavani: vicina la firma con il PSG

Uno dei calciatori seguiti sia da Juventus che Inter potrebbe presto allontanarsi. Parliamo di Edinson Cavani, accostato a diversi club anche di Premier League per via della scadenza di contratto in estate. Secondo quanto riportato da ‘lequotidiendufoot.fr’, il calciatore uruguaiano avrebbe deciso di rinnovare con il PSG dopo aver valutato tutte le offerte ricevute.

Cavani, dunque, avrebbe accettato l’ultima proposta di Leonardo per convincerlo a non andare via e sembrerebbe a un passo dalla permanenza in Francia.

