Coronavirus, UFFICIALE | Due nuovi positivi in Turchia

Proseguono le manovre del calcio europeo per poter ripartire: intanto in Turchia un altro giocatore è risultato positivo al ‘Coronavirus’.

Il mondo dovrà avere a che fare con il ‘Coronavirus’ ancora per molto tempo. Anche il sistema calcio si sta attrezzando per poter provare a riprendere: in diversi paesi, tutti i giocatori ed i membri dello staff sono stati sottoposti ai test per il ‘COVID-19’. I risultati lasciano spazio alle incertezze: nella giornata di ieri un giocatore dell’Atletico Madrid è risultato positivo al virus, mentre oggi tutti i giocatori del Napoli sono risultati negativi. In serata è arrivata l’ufficialità di altre due positività all’interno del mondo del calcio.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, UFFICIALE | L’esito dei test sui giocatori del Napoli

Coronavirus, due positivi nel Besiktas | Il comunicato ufficiale

Anche il mondo del calcio è lontano dal ritorno alla normalità: dalla Turchia arriva l’ufficialità di un altro calciatore positivo al ‘Coronavirus’. È stato il Besiktas ad annunciarlo con un comunicato sul proprio sito: “Nella giornata di venerdì i giocatori della Prima Squadra, così come i membri dello staff, sono stati sottoposti ai test per il ‘COVID-19’. Stando ai risultati arrivati oggi, un giocatore ed una persona dello staff sono stati trovati positivi al Coronavirus”. Entrambi sono già stati messi in quarantena presso le proprie abitazioni.

Il calcio europeo non trova pace: altri due positivi al ‘Coronavirus’.

RM

