Inter, piano anti-Juve | Lo scambio per il sogno Pogba

L’Inter per il colpo Pogba e battere la Juventus potrebbe sacrificare Skriniar nella trattativa con il Manchester United

Un sogno di mercato che l’Inter però vuole cullare. Anche i nerazzurri si sarebbero inseriti nella corsa a Paul Pogba, destinato a lasciare il Manchester United questa estate nonostante le resistenze dei ‘Red Devils’ che non hanno abbandonato l’idea di convincere il giocatore a firmare il rinnovo oltre il 2021. Il francese però non ha cambiato la propria versione e punta a interrompere il matrimonio con gli inglesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, derby per il talento blaugrana | È sfida col Milan!

I nerazzurri guardano con attenzione agli scenari su Pogba, che resta nei desideri della Juventus per rinforzare il pacchetto di centrocampo di Sarri. Senza dimenticare il PSG, mentre il Real Madrid si sarebbe tirato fuori e punterebbe su altri obiettivi. L’operazione Pogba per le due italiane si preannuncia comunque tutta in salita per la portata e i costi dell’operazione.

Calciomercato Inter, Skriniar sacrificato per il colpo Pogba

Il Manchester United al momento non scende sotto i 100 milioni di euro per il cartellino del classe ’93, senza dimenticare l’ingaggio del campione del mondo che percepisce quasi 20 milioni di euro (bonus compresi) in quel di Old Trafford. L’Inter per cercare di strappare Pogba allo United potrebbe allora cercare di mettere sul piatto Milan Skriniar, da tempo sul taccuino della dirigenza dei ‘Red Devils’. Uno scambio alla pari, visto che il difensore slovacco verrebbe valutato intorno ai 90 milioni dal sodalizio di Suning. Un sacrificio necessario per coltivare il sogno Pogba, che a Milano ritroverebbe Marotta e Conte come ai tempi della Juventus. L’Inter però, sistemato il Manchester United, dovrebbe anche cercare uno sconto da parte di Pogba e convincerlo ad abbassarsi lo stipendio attuale, fuori portata per i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ostacolo spagnolo nella corsa al difensore

Operazione assolutamente non facile viste le richieste di Raiola, con Marotta che potrebbe cercare di inserire qualche clausola speciale nel contratto per arrivare ad un’intesa con il potente agente. Pogba resta al momento un sogno: ma l’Inter non vuole arrendersi e sfida la Juve per il colpo dell’estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte ha un pallino | Scambio due per due col Bayern

G.M.