Juventus, anche Felipe Melo risponde a Chiellini | Attacco frontale!

Dopo le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, su Balotelli e Felipe Melo, le risposte non si sono fatte attendere: le parole del brasiliano

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, durante un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, ha parlato di Mario Balotelli e Felipe Melo, definendo il compagno di nazionale ‘senza rispetto per il gruppo” ed il brasiliano ex juventino ”il peggio del peggio”. Le risposte dei due calciatori chiamati in causa non si sono fatte attendere e dopo quella di ‘super Mario’, arriva anche quella di Felipe Melo.

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, nodo diritti tv | Scontro in vista

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Mega plusvalenza

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Conte ‘scarica’ Icardi | Via a prezzo stracciato

Juventus, la risposta di Felipe Melo a Chiellini: “Rosica per gli schiaffi di Instanbul”

Fanno discutere e non poco le parole di Giorgio Chiellini su Mario Balotelli e Felipe Melo. Dopo la risposta dell’attaccante del Brescia, in cui accusa il capitano della Juventus di non parlare in faccia, arriva anche la risposta del calciatore brasiliano.

Attraverso il sito di ‘Gazzetta.it’, l’ex Juventus ha dichiarato: “Quando ero a Torino, non ho mai mancato di rispetto a nessuno: ai compagni, ai dirigenti, alla Juventus in generale. A questo punto, però, per lui non ne ho per nulla. E mai ne avrò. Dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il peggio del peggio e che si rischiava sempre la rissa per colpa mia? Beh, lui se la faceva sempre addosso… E poi, scusate: troppo facile parlare male degli altri con un libro. Forse ‘questo difensore’ è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al Galatasaray, abbiamo dato loro degli ‘schiaffi’ eliminandoli dalla Champions League”. Parole che accendono ancora di più la querelle tra i giocatori, vedremo se il capitano bianconeri risponderà ancora.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Higuain ancora in Europa | Super scambio