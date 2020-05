Calciomercato Inter, colpo top in attacco | C’è la data ufficiale

Il calciomercato dell’Inter potrebbe veder sfumare uno dei grandi obiettivi per la prossima estate: il top club fa sul serio per l’attaccante

Il futuro del calcio italiano resta ancora nebuloso, con la possibile ripresa del campionato di Serie A 2019/20 che potrebbe riprendere nelle prossime settimane. D’altro canto i club non vogliono farsi trovare impreparati in vista della stagione che verrà, con l’Inter che è pronta a puntare su più di un top player nel calciomercato estivo. Marotta però rischia di trovare una forte concorrenza per il vecchio obiettivo per l’attacco: ecco cosa può accadere.

Calciomercato Inter, top player in attacco: svolta in arrivo

Non è un mistero che l’Inter sia a caccia di un grande attaccante da affiancare a Lukaku nella prossima stagione. Se la partenza di Lautaro è tutt’altro che impossibile, sembra possa complicarsi non poco la pista che porta a Pierre-Emerick Aubameyang. La punta dell’Arsenal, in scadenza nel 2021, è finita nel mirino del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il club di Florentino Perez avrebbe chiesto informazioni alla dirigenza dei ‘Gunners’ su quale fosse il destino dell’ex milanista.

Aubameyang ha più volte espresso la volontà di non rinnovare con il top club inglese che deve adesso decidere se cederlo subito o privarsene, a zero, tra un anno. Una decisione che la dirigenza madridista intende conoscere entro e non oltre il prossimo 15 giugno. L’Inter dunque potrebbe veder sfumare la pista che porta all’attaccante del Gabon, per il quale il Real potrebbe cedere Dani Ceballos.

Il talentuoso centrocampista, in prestito all’Arsenal in questa annata, potrebbe essere inserito nell’affare per abbassare le pretese della società inglese. In caso contrario, i ‘Gunners’ chiederebbero non meno di 50 milioni di euro. Cifra considerata eccessiva dai ‘Blancos’ che non vorrebbero arrivare a spendere tanto per l’attaccante che a giugno compirà 31 anni.

