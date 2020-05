Calciomercato Inter, blitz in Serie A | Gagliardini decisivo!

Marotta è al lavoro per rinforzare la difesa dell’Inter: nelle ultime giornate è nata l’idea di uno scambio in Serie A, Conte approva l’operazione.

Anche l’Inter dovrà fare i conti con la crisi economica causata dal ‘Coronavirus’ nel prossimo mercato. Per questo motivo Marotta potrebbe intavolare degli scambi con una duplice finalità: rinforzare la rosa nerazzurra, senza essere chiamati ad un esborso importante. Uno dei reparti in cui Antonio Conte avrebbe chiesto maggiori interventi è quello difensivo. L’impatto di Godin con la difesa a tre è stato difficoltoso e l’Inter si trova ad avere una retroguardia con la coperta corta. L’ad nerazzurro, però, potrebbe aver trovato una soluzione in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Sensi sblocca l’affare | Juventus beffata

Calciomercato Inter, offensiva per Izzo | Ipotesi di scambio con Gagliardini

L’Inter ha messo nel mirino Armando Izzo per rinforzare la propria retroguardia. Riuscire a strapparlo dal Torino potrebbe essere un’impresa complicata, ma Marotta avrebbe una soluzione: secondo quanto rivelato da ‘Todofichajes’, i nerazzurri vorrebbero inserire Gagliardini nell’operazione. Il centrocampista azzurro è un profilo gradito a Torino e potrebbe permettere all’Inter di abbassare l’esborso economico per il difensore granata. La società meneghina, per Izzo, offrirebbe Gagliardini più un conguaglio economico. La sensazione è che la trattativa sia solamente in una fase embrionale, ma che ci sia la possibilità di mandarla in porto.

Marotta vuole Armando Izzo per allungare il reparto difensivo nerazzurro: l’Inter sarebbe disposta ad inserire Gagliardini nella trattativa con il Torino.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, attacco da sogno | Il top player si offre!

Liga, altri tre positivi | I dettagli

Calciomercato Juventus, beffa Monchi | Firma ad un passo!