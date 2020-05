Calciomercato Milan, apertura dalla Francia | “Senza coppe può andare via”

Il Milan tiene sempre gli occhi puntati su possibili rinforzi in attacco. Tra questi anche la stella del Lione che potrebbe andar via senza coppe.

Occhi aperti sul mercato degli attaccanti per il Milan che pensa con decisione alla prossima sessione di trasferimenti. Il reparto avanzato è in fermento, soprattutto in caso di mancato rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, sul quale aleggia ancora un alone di mistero. Lo svedese infatti potrebbe non essere confermato lasciando inevitabilmente un vuoto da colmare. A prescindere comunque dalle sorti dell’ex interista il Milan dovrà per forza di cose potenziare l’attacco e tra i nomi più in voga c’è quello dell’olandese Memphis Depay. In scadenza nel 2021 e con l’Olympique Lione fuori dalle prossime coppe l’ex United potrebbe rappresentare il tassello giusto per la ripartenza. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, i rossoneri sognano Depay: l’annuncio di Aulas

Memphis Depay è uno dei calciatori offensivi accostati al Milan in queste settimane e rappresenterebbe un ottimo rinforzo sia per il presente che per il futuro vista l’età ancora relativamente giovane dell’olandese che pare intenzionato a lasciare l’OL vista l’assenza di coppe da poter disputare.

A confermare i malumori dell’ex attaccante del Manchester United ci ha pensato il patron del Lione, Jean-Michel Aulas che ha spiegato a ‘Le Progrés’ la situazione: “Al momento non c’è nulla di nuovo. Memphis mi dice che è pronto a parlare al suo ritorno. I suoi agenti affermano che sta pensando ad andar via in caso non dovessimo giocare le coppe europee. Farò di tutto per trattenere i giocatori, ma potrebbero guardare altrove nel caso non dovessero giocare le coppe”.

