Calciomercato Inter, beffa per Mertens | Anticipato anche Marotta!

Il futuro di Mertens a Napoli sembra sempre più in bilico con il passare delle settimane: sull’attaccante belga c’è il pressing della Premier League.

L’avventura di Dries Mertens al Napoli potrebbe trovarsi in un momento cruciale. L’attaccante belga nei mesi scorsi è stato vicinissimo a rinnovare il contratto con il club partenopeo, ma dopo lo scoppio del ‘Coronavirus’ la situazione sembra mutata. La trattativa per il rinnovo si è raffreddata e, nelle ultime settimane, i club interessati a Mertens sono tornati alla carica. Il folletto belga, infatti, andrà in scadenza di contratto a fine stagione e potrà accasarsi dove meglio crede. Anche l’Inter, intanto, potrebbe essere anticipata: le sirene della Premier League sono forti.

Calciomercato Napoli, Mertens verso l’addio | Lo vuole il Chelsea

Arrivato al Napoli nell’estate del 2013, Dries Mertens ha conquistato il cuore dei tifosi partenopei a suon di goal: quest’anno, a sette anni di distanza, è diventato il miglior marcatore della storia del club. Il futuro dell’attaccante belga, però, sembra essere sempre più lontano dal Napoli: come riportato da ‘Het Laatste Nieuws’, il Chelsea lo avrebbe indicato come obiettivo primario in estate. Mertens, dal canto suo, sembrerebbe propenso ad accettare l’offerta dei ‘Blues’.

Il futuro di Dries Mertens potrebbe essere in Premier League: la possibilità di volare agli ordini di Lampard sembra intrigare il folletto belga. Anche l’Inter, da oltre un anno, segue con attenzione la trattativa per il rinnovo di Mertens con il Napoli. Antonio Conte è un grande estimatore del numero ’14’ azzurro e vorrebbe formare una coppia d’attacco tutta belga con Lukaku. Il Chelsea, però, sembra essere molto deciso nell’offensiva e potrebbe averla vinta.

Dries Mertens si allontana sempre di più dal Golfo di Napoli: il Chelsea è pronto a tutto per raggiungere l’attaccante belga!

