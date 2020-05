Calciomercato, tris d’acquisti in Serie A | La spesa di Leonardo

Non solo Icardi, ma il PSG continua a lavorare senza sosta sul fronte acquisti. Tre top player della Serie A messi nel mirino da Leonardo

Nonostante l’emergenza Coronavirus il Paris Saint-Germain starebbe pensando anche al futuro dopo la vittoria della Ligue 1. In estate ci saranno numerosi scambi e possibilità di arrivare a giocatori davvero interessanti, provenienti soprattutto della Serie A.

Calciomercato, da Tonali a Bennacer: Leonardo guarda alla Serie A

Come svelato dal portale francese Le 10 Sport il direttore sportivo brasiliano Leonardo avrebbe messo nel mirino tre giocatori davvero importanti in Italia: si tratta di Sandro Tonali, Ismael Bennacer e Franck Kessié. Il centrocampista del Brescia, classe 2000, lascerà sicuramente il club lombardo al termine della stagione: sulle sue tracce ci sarebbero le big d’Europa, come Inter, Juventus e Barcellona. Poi ci sarebbe Ismael Bennacer, arrivato nella scorsa stagione al Milan, che è diventato uno dei perni della compagine rossonera con Leonardo suo grande estimatore. La sua valutazione è davvero importante che si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Infine, ci sarebbe il centrocampista Franck Kessie, che sembra ormai fuori dal progetto tecnico del Milan e pronto a salutare i rossoneri. Tre calciatori che potrebbe essere funzionali al PSG, che sarebbe sempre molto attento alle dinamiche del campionato italiano, attualmente fermo a causa del’emergenza Coronavirus e in attesa di capire se sarà possibile tornare in campo.

