Calciomercato, la nuova destinazione di Spalletti | Decisione presa

Sembrerebbe ormai deciso il futuro di Luciano Spalletti: l’ex tecnico di Roma ed Inter si muoverà nella prossima sessione di calciomercato

Il calcio italiano continua ad attendere una possibile ripresa dei campionati, con la possibilità sempre più concreta di tornare in campo agli inizi di giugno. Dal lockdown per Coronavirus fino al calciomercato, con l’estate che sta per arrivare che rischia di vedere l’ennesimo cambio in panchina. La Serie A potrebbe riabbracciare uno dei suoi volti storici: tutti i possibili scenari.

Calciomercato, non solo Milan: Spalletti può tornare in Serie A

Dopo essere stato accostato con forza ai colori rossoneri negli ultimi mesi, il futuro di Luciano Spalletti potrebbe essere comunque in Serie A. Non il Milan per l’ex tecnico di Roma ed Inter, bensì la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino‘, il club gigliato avrebbe dei dubbi sulla riconferma di Iachini. Dubbi che andrebbero sciolti nelle prossime settimane in caso di ritorno in campo per completare la stagione in corso.

In tal senso, dunque, l’attuale tecnico dei viola ‘tiferebbe’ per non riprendere l’attuale torneo rimanendo ben saldo in sella alla panchina del club di Commisso. Nonostante ciò, il nome di Spalletti si fa insistente in quel di Firenze con l’allenatore toscano che è insieme a Juric, il favorito per allenare la Fiorentina nella prossima annata calcistica.

Situazione in divenire ma il futuro di Spalletti potrebbe tornare a chiamarsi Serie A: la Fiorentina alla finestra.

S.C