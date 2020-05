Liga, altri tre positivi | I dettagli

In Liga scoppia il caso Betis Siviglia, tre giocatori sarebbero stati trovati positivi al Coronavirus, ma arrivano le smentite

Il mondo del calcio europeo si prepara a ripartire. La Germania sarà la prima a riprendere, infatti la Bundesliga tornerà in campo ufficialmente la prossima settimana. La Francia invece ha deciso di interrompere definitivamente la stagione e fermare i campionati. Italia e Spagna invece, lavorano ancora ad un piano per riuscire a terminare la stagione. In Liga però, scoppia il caso Betis Siviglia legato ai positivi nel club.

Coronavirus, caos in Liga: i positivi del Betis Siviglia sono un caso

Mentre le società di calcio sperano di tornare al più presto in campo per terminare la stagione, continuano a spuntare nuovi positivi al Coronavirus in molte squadre dei campionati europei. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da ‘El Larguero‘, nel Betis Siviglia sarebbero risultati positivi tre calciatori, ma i nomi di questi non sarebbero stati resi noti. Dopo poche ore, il giornale spagnolo ‘El Mundo Deportivo‘, attraverso le proprie fonti vicine al club spagnolo, ha smentito la notizia, negando la positività dei giocatori andalusi.

Scoppia così un caso in Liga che lascia molti dubbi, in attesa che la società biancoverde si esponga ufficialmente sui fatti. Per ora resta il dubbio che possano esserci altri tre casi di positività al Covid-19 nel campionato spagnolo, che andrebbero ad aggiungersi ai tre già risultati positivi: Alex Remiro della Real Sociedad, Yangel Herrera del Granada e Renan Lodi dell’Atletico Madrid.

