Calciomercato Inter, bomba Lautaro | Messi ha deciso!

Il futuro Lautaro Martinez è ancora in bilico, ma potrebbe esserci un colpo di scena improvviso. Messi decisivo nella trattativa!

L’Inter ha vissuto una buona stagione fin qui, la compagine allenata da Antonio Conte ha disputato gare sontuose e convincenti soprattutto nei primi mesi di Serie A. Nelle ultime settimane c’è stato un crollo che potrebbe compromettere la lotta allo scudetto in caso di ripresa del campionato, ma la base costruita in estate promette bene anche per le prossime stagioni.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Maldini su Rangnick: “Mai parlato con lui, impari a rispettare”

La società nerazzurra inizia a lavorare per programmare la nuova sessione di mercato, in modo da aggiungere qualche tassello importante a una rosa che ha dimostrato di essere già competitiva. Prima di procedere con le trattative, però, bisognerà avere certezze sul futuro di Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pjanic-Barcellona | Anche l’ex Inter nell’affare

Calciomercato Inter, Messi ‘blocca’ la trattativa per Lautaro: la priorità è Neymar

L’attaccante argentino ha impressionato i top club in questi mesi e su di lui si è fiondato ormai da tempo il Barcellona. Il club Blaugrana sembrerebbe disposto a sborsare i 111 milioni di euro richiesti per pagare la clausola di Lautaro. Nelle ultime ore, però, Lionel Messi avrebbe mostrato il disappunto riguardo questa trattativa per due motivazioni in particolare, come riporta Diario Gol.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Kessie può dire addio | Idea scambio con la Juve

In primis numero 10 argentino non vuole che il suo amico e compagno di reparto Luis Suarez perda importanza all’interno del club. Dalla Spagna, inoltre, dicono che per Messi sarebbe più importante ingaggiare un calciatore con le caratteristiche di Neymar, che potrebbe essere più utile di Lautaro in questo Barcellona.

I Blaugrana, invece, sembrerebbero intenzionato a puntare prima su Lautaro e poi sul brasiliano ma, secondo quanto riferiscono dalla Spagna, Messi potrebbe far bloccare la trattativa per l’argentino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, beffa per Mertens | Anticipato anche Marotta!

Calciomercato, l’ex Milan nel mirino del Real Madrid