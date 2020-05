Calciomercato Juventus, attaccante sotto esame | Occhi dalla Premier

Manchester United e City avrebbero messo gli occhi su un attaccante di Maurizio Sarri che avrà questo finale di stagione per dimostrare il proprio valore.

La dirigenza della Juventus sta lavorando in ottica futuro sia in entrata che in uscita. In caso di conclusione della stagione attualmente sospesa ci sarà infatti ulteriore occasione di valutare i calciatori attualmente alla corte di Sarri per stabilire di conseguenze le prossime mosse. Tra i giocatori ‘sotto esame’ potrebbe esserci anche Douglas Costa, esterno offensivo brasiliano che ha vissuto fin qui un’annata complicata e condizionata soprattutto dai molti infortuni. L’ex Bayern Monaco infatti ha collezionato appena 18 apparizioni complessive tra coppe e campionato con soli due gol. Troppo poco per il potenziale di Costa il cui destino è ancora tutto da capire. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Costa in bilico: ci pensano a Manchester

Tra i tanti rumors di mercato di casa Juve, non mancano dunque quelli che riguardano Douglas Costa. I tanti problemi fisici con relative assenze dal campo potrebbero far propendere Paratici e soci verso la cessione già la prossima estate.

Secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ non mancherebbero i club interessati al funambolico esterno offensivo verdeoro, seguito soprattutto in Premier League dove Manchester United e City sarebbero anche disposte a farci un pensierino avanzando un’offerta. Da Torino non ci sono ancora conferme in merito ad una sua partenza ma considerata la situazione il finale di campionato potrebbe essere dunque decisivo per il futuro di Douglas Costa.

