Calciomercato Juventus, Pjanic-Barcellona | Anche l’ex Inter nell’affare

Miralem Pjanic è sempre più vicino all’addio alla Juventus. Continua il pressing del Barcellona, pronto ad inserire anche l’ex Inter nella trattativa

L’emergenza Coronavirus ha bloccato il calcio giocato, ma non il fronte calciomercato. Così la Juventus continua a lavorare senza sosta in proiezione futura con numerose trattative in corso. L’asse con il Barcellona è diventato caldissimo con il possibile addio del centrocampista bosniaco, Miralem Pjanic. E così i due top club starebbero pensando anche ad un intreccio che accontenterebbe le parti coinvolte.

Calciomercato Juventus, Rafinha nell’affare Pjanic

Come contropartita la Juventus ha chiesto a gran voce il centrocampista brasiliano del Barcellona, Arthur, ma il club blaugrana non sembra intenzionato a farlo partire. Nelle prossime settimane ci dovrebbero essere nuovi contatti tra i top club d’Europa per delineare al meglio la situazione.

E così nelle ultime ore ha preso quota il possibile inserimento di altri calciatori del Barcellona, come Umtiti, Junior Firpo, Emerson e l’ex Inter Rafinha, che farebbero al caso di Paratici come svelato dal portale spagnolo “Mundo Deportivo”. Dopo quattro stagioni Pjanic dovrebbe lasciare così la Juventus per un nuovo capitolo davvero importante della sua carriera da protagonista.

La cosa certa è che il bosniaco dirà addio al club bianconero: ora c’è da capire quale calciatore del Barcellona sarà inserito nella trattativa.

