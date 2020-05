Calciomercato Juventus, svolta in attacco | Decisione definitiva!

Il calciomercato della Juventus starebbe per vedere importanti novità per quanto riguarda l’attacco di Sarri: il gioiello ha deciso il suo futuro

Ancora alcune settimane e la Serie A potrebbe conoscere il suo futuro, dopo il lockdown forzato dall’emergenza Coronavirus. In tal senso, i grandi club come la Juventus guardano con interesse alla prossima sessione di calciomercato. Proprio in ottica bianconera, arrivano notizie importanti su un obiettivo per l’attacco di mister Sarri.

Calciomercato Juventus, il top player ha deciso: ecco dove giocherà

Secondo quanto riportato da ‘Donbalon‘, il futuro di Jadon Sancho sarebbe ormai scritto. Se da settimane il ritorno a Manchester sponda United pareva cosa fatta, adesso per il quotidiano spagnolo la scelta dell’esterno ricadrebbe su una sola squadra: il Real Madrid. Il club di Florentino Perez intende puntare forte sul gioiellino per rinforzare l’attacco di Zidane. Viste anche le valutazioni monstre di oltre 200 milioni per Neymar e Mbappè, l’affare Sancho potrebbe chiudersi intorno ai 100 milioni di euro.

Il giocatore, parlando con il club giallonero, avrebbe imposto la negoziazione solo con le ‘Merengues’ escludendo di fatto, tra le altre, anche la Juventus. Un duro colpo per i piani alti bianconeri, a caccia di colpi di spessore da affiancare a Cristiano Ronaldo per la stagione 2020/21. Viene inoltre svelato il retroscena che faciliterebbe l’addio dell’attaccante, già in scadenza nel 2021.

Arrivato 3 anni fa a Dortmund, il giocatore avrebbe strappato la promessa alla dirigenza tedesca di essere ceduto in caso di offerta di circa 90 milioni. Una trattativa che è destinare a viaggiare spedita, con buona pace della Juventus e di Paratici che appaiono ora come ora tagliati totalmente fuori.

