Calciomercato Milan, il ds su Ibrahimovic | “Penso che giocherà da noi”

Dichiarazione clamorosa riguardo il futuro dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe dire addio ai rossoneri già in estate

Zlatan Ibrahimovic si è allenato con l’Hammarby in queste giornate trascorse in Svezia. Ora l’attaccante ha salutato il club che l’ha accolto in questi giorni per tornare a Milano, ma potrebbe essere stato solo un arrivederci. Il ds del club svedese, Jesper Jansson, ha parlato ai microfoni dell’Expressen riguardo al futuro dell’attaccante del Milan. Queste le sue parole.

“Penso che verrà a giocare qui, ma solo lui lo sa davvero. Non ha mai detto nulla su questo argomento e non c’è neanche bisogno che io gli dica che lo vogliamo. Ho imparato a conoscerlo e finché non è sicuro al 100% non dice nulla, noi ovviamente lo vorremmo. Un’operazione del genere mi farebbe impazzire, sento che ci siamo conosciuti bene e siamo vicini. Spero che anche lui abbia questa sensazione, fa tutto con intelligenza perché è un grande professionista”.

L’importanza di Ibrahimovic: “Ha portato tanti benefici allenandosi qui. Ci ha permesso di ottenere titoli dei giornali in tutto il mondo dando ulteriori motivazioni alla squadra. Non era semplice, ma lui è stato notato da tutti”.

