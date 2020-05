Milan, Maldini su Rangnick: “Mai parlato con lui, impari a rispettare”

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini parla di Ralf Rangnick senza peli sulla lingua. Arriva il duro attacco nei suoi confronti

Dopo aver vissuto una buona stagione, il Milan lavora per il futuro in modo da migliorare questa annata che nel complesso è stata negativa. La società rossonera vuole tornare in Champions League, obiettivo che sembrerebbe ormai sfumato anche in caso di ripresa di questo campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pjanic-Barcellona | Anche l’ex Inter nell’affare

Non è bastato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic per colmare il gap che c’è con le squadre che la prevedono e ora l’unico obiettivo alla portata sembrerebbe l’Europa League. La dirigenza potrebbe effettuare una nuova rivoluzione in estate per cercare di crescere e tornare a competere per i piani alti della classifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Kessie può dire addio | Idea scambio con la Juve

Milan, Maldini su Rangnick: “Non l’ho mai sentito, impari il rispetto”

Per i rossoneri, però, ci sono prima da risolvere le questioni dirigenziali e quindi anche della panchina. Il nuovo allenatore sembrerebbe essere Ralf Rangnick, ma il dt del Milan Paolo Maldini ha dichiarato ai microfoni dell’Ansa di non aver mai sentito l’allenatore tedesco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, beffa per Mertens | Anticipato anche Marotta!

“Non ho mai parlato con Rangnick, quindi non capisco su quali basi vertano le sue dichiarazioni. Anche dalla proprietà non mi è stato detto nulla”. Per lui, le richieste di avere pieni poteri gestionali da parte dell’allenatore ex Lipsia sono come una “invasione” di campo e per questo dovrebbe imparare “il concetto del rispetto” per chi lavora “in modo professionale anteponendo il bene del club all’orgoglio”.

Un attacco duro da parte di Maldini, che crea delle incertezze in più riguardanti il futuro del club rossonero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, l’ex Milan nel mirino del Real Madrid

Inter e Juventus, colpo in Serie A | Servono 100 milioni!