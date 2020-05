Serie A, UFFICIALE: la decisione del CTS sugli allenamenti di squadra

La giornata di oggi si rivela cruciale per la ripartenza del calcio: arriva la svolta sugli allenamenti delle squadre di Serie A e non solo

Il calcio è fermo da ormai due mesi e si lavora ogni giorno per provare a farlo ripartire. Quella di oggi potrebbe essere la giornata della svolta in quanto è arrivata la risposta positiva del comitato tecnico-scientifico riguardo la ripresa degli allenamenti collettivi.

Le squadre dovranno svolgere un ritiro blindato di almeno due settimane senza possibilità di avere contatti con l’esterno. In questo modo non ci sarebbero possibilità di essere contagiati dal coronavirus, con la speranza che con il passare del tempo i casi diminuiscano sempre più in modo da avvicinarsi al rischio zero.

Coronavirus, UFFICIALE: c’è l’accordo per la ripresa degli allenamenti collettivi

Dopo la Bundesliga, dunque, anche la Serie A si prepara a tornare in campo con un protocollo tutto nuovo per tutelare nel miglior modo possibile i calciatori. L’obiettivo è ovviamente è quello di portare avanti i campionati evitando quasi ogni rischio, anche perché in caso di ulteriori positività potrebbe arrivare un nuovo stop. Di seguito è riportato il comunicato ufficiale sulla ripresa degli allenamenti.

Negli ultimi minuti è arrivata infine la dichiarazione congiunta dei ministri Spadafora e Speranza a riguardo: “Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti”.

“Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo”, conclude la nota, “in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”.

