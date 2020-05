Calciomercato Inter, obiettivo Kante | Conte allo scoperto

Antonio Conte sembrerebbe mandare indicazioni a Beppe Marotta su un obiettivo da perseguire: l’allenatore lo considera uno dei migliori

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo per le società di Serie A. In casa Inter, le prossime mosse di mercato potrebbero essere dettate da Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro ha parlato del giocatore del Chelsea, definendolo uno dei migliori. Le dichiarazioni del mister potrebbero essere delle indicazioni importanti per Beppe Marotta.

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, 15 giorni di isolamento prima della ripresa | La norma del cts

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Mertens e l’alternativa | Post Sanchez in Serie A

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, rottura con Ronaldo | Addio immediato

Calciomercato Inter, Conte corteggia Kante: “Uno dei migliori”

In casa Inter il calciomercato è già infuocato. La trattativa legata a Lautaro Martinez continua a tenere banco, ma nel frattempo i nerazzurri lavorano per assicurarsi nuovi innesti di qualità. A dettare la via per il mercato questa volta potrebbe essere Antonio Conte, che ai microfoni di ‘Sky Sport‘, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul calciatore del Chelsea, N’Golo Kante. L’allenatore nerazzurro ha così descritto il centrocampista: “Secondo me può giocare in ogni posizione a centrocampo. Stiamo parlando di un giocatore straordinario, un giocatore eccezionale. È fantastico con o senza palla e quando hai N’Golo nella tua squadra puoi pensare che stai giocando con un giocatore in più. Uno dei migliori giocatori che ho avuto nella mia carriera da allenatore”.

Dichiarazioni che potrebbero rivelarsi importanti per indirizzare Beppe Marotta verso il prossimo obiettivo di mercato. Il calciatore dei ‘blues’ al momento sarebbe valutato circa 80 milioni di euro, un prezzo che richiederebbe dunque un grande sforzo economico, qualora i nerazzurri decidessero di far partire l’assalto al centrocampista.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, bomba Lautaro | Messi ha deciso