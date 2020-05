Calciomercato Juventus, Higuain shock | Ipotesi ritiro anticipato

Continua a essere sempre più in bilico il futuro di Higuain, che potrebbe presto dire addio alla Juventus. C’è anche l’ipotesi ritiro anticipato

Fino allo stop causato dall’emergenza coronavirus, la Juventus ha vissuto una buona stagione tenendo a galla tutti gli obiettivi prefissati in estate. Nonostante qualche difficoltà di troppo e i diversi cambi di modulo per trovare la giusta quadra, in caso di ripresa della stagione gli uomini allenati da Maurizio Sarri possono ancora competere per ogni trofeo.

L’attacco è stato il punto di forza della compagine bianconera, dove Dybala e Cristiano Ronaldo in primis hanno fatto la differenza. Higuain, invece, è partito bene e ha disputato spesso buone prestazioni ma ha segnato molto meno del solito (otto reti) facendo perlopiù gioco di squadra.

Calciomercato Juventus, Higuain in bilico. Gli scenari per il futuro, ipotesi addio!

Quest’oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione riguardo il futuro dell’argentino. L’ipotesi più naturale sembrerebbe quella della permanenza a Torino di Higuain, visto che il suo contratto scade nel 2021. Ci sono però anche altre tre ipotesi che hanno preso piede soprattutto nelle ultime settimane visto che sembrerebbe diminuita la voglia del ‘Pipita’ di restare in Italia, ma se non si dovesse trovare la soluzione giusta Higuain potrebbe anche decidere di ritirarsi in anticipo.

L’opzione Atletico Madrid è quella più improbabile sul futuro dell’argentino, mentre non sembrerebbe da escludere un trasferimento verso la MLS, in club come LA Galaxy o Inter Miami. Per quanto riguarda l’ipotesi River Plate, invece, ci sarebbero due vantaggi: Higuain tornerebbe a casa e la Juventus potrebbe ottenere giovani importanti come Carrascal attraverso uno scambio.

Un punto a sfavore di quest’ultima soluzione, però, potrebbe essere la troppa pressione che ci sarebbe su di lui. Per questo non sembrerebbe da escludere l’ipotesi ritiro.

