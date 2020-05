Calciomercato, l’addio alla Serie A sembra definitivo | Le parole dell’agente!

In casa Roma rimane ancora da definire la situazione di Patrick Schick: l’agente dell’attaccante ha voluto fare chiarezza sulla situazione con il Lipsia.

Nella travagliata estate del 2017 Patrick Schick ha raggiunto la Roma, dopo essere stato ad un passo dalla Juventus: il trasferimento a Torino è saltato dopo le visite mediche. Nella Capitale c’era grande entusiasmo per l’ex giocatore della Sampdoria, ma in giallorosso non è mai riuscito a lasciare il segno. Dall’estate scorsa, Schick è in prestito al RB Lipsia e agli ordini d Nagelsmann sembra aver ritrovato la fiducia espressa in blucerchiato. La sua situazione, però, rimane ancora in bilico fra il riscatto dei tedeschi ed un possibile ritorno a Roma.

Calciomercato Roma, futuro Schick | L’agente fa chiarezza

Al termine della stagione la Roma dovrà definire anche la situazione di Patrick Schick: riportarlo in Italia oppure cederlo definitivamente. L’agente dell’attaccante ceco Pavel Paska, in un’intervista rilasciata a ‘isport.blesk.cz’, ha voluto mettere in chiaro un po’ di questioni: “Penso che la situazione sarà trovata a giugno, magari anche nella seconda metà del mese. In questo momento con il Lipsia ci sono contatti molto intensi e le parti in causa sanno che il prezzo del riscatto sarà più basso. Ci sono anche altre squadre interessate a Patrick, ma noi ci stiamo concentrando solamente sul Lipsia. In ogni caso fino al 30 giugno c’è ancora tempo, non c’è nessuna fretta”.

Il futuro di Schick sembra sempre più lontano da Roma: secondo l’agente dell’attaccante è sempre il Lipsia ad essere in vantaggio.

