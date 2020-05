Calciomercato, possibile scambio | Doppia beffa per la Serie A

Foyth offerto al Barcellona, possibile doppio smacco per la Serie A: in Spagna non escludono un affare con il Tottenham che coinvolga Umtiti.

Una sua permanenza al Tottenham sembra sempre più complessa: Juan Foyth potrebbe infatti lasciare in estate Londra e l’Inghilterra. Il difensore argentino è un prospetto molto apprezzato, ma con gli ‘Spurs’ il suo minutaggio è davvero basso. Ecco allora che il giocatore cercherà probabilmente un club che gli possa dare più garanzie.

Calciomercato Serie A, ipotesi scambio Umtiti-Foyth

Diversi club di Serie A potrebbero bussare alla porta dei londinesi per Foyth, su tutti il Milan che da tempo gli ha messo gli occhi addosso. Attenzione però, perché il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea di un’ipotesi che saprebbe di beffa per tanti club italiani.

L’argentino sarebbe infatti stato offerto al Barcellona, club che apprezza le doti del giovane centrale argentino. Ma al Tottenham il club catalano potrebbe proporre uno scambio con Samuel Umtiti, che sembra ormai fuori dai progetti blaugrana. Se l’affare dovesse concretizzarsi potrebbe rappresentare una beffa non solo per i club interessati a Foyth, ma anche per Napoli ed Inter, che seguono Umtiti e starebbero pensando a lui per rafforzare la difesa.

Al momento l’affare Umtiti-Foyth sembra essere solo un’ipotesi, ma i club italiani interessati dovranno fare alla svelta per evitare una possibile beffa.

