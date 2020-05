Calciomercato, lascia la Liga | Può tornare in Serie A

Vazquez allontana l’ipotesi Argentina e apre le porte ad un ritorno in Serie A: la Lazio ci spera, ma in corsa ci sono anche Sampdoria e Fiorentina.

Il suo contratto con il Siviglia scade nel 2021, ma Franco Vazquez potrebbe lasciare la Spagna già al termine di questa controversa stagione. Il club andaluso potrebbe infatti cedere l’italo-argentino per evitare di perderlo a costo zero tra un anno. Vazquez non sembra infatti intenzionato a rinnovare il contratto con gli spagnoli e nel suo futuro potrebbe nuovamente esserci la Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, 15 giorni di isolamento prima della ripresa | La norma del Cts

Calciomercato Serie A, tre club su Vazquez

Tra le società più interessate all’ex giocatore del Palermo c’è la Lazio. Il club biancoceleste è a caccia di rinforzi di spessore per la prossima stagione e Vazquez rappresenterebbe un ottimo profilo. Il giocatore porterebbe sicuramente grande qualità e rappresenterebbe un importante innesto per il reparto offensivo biancoceleste. I rapporti con il Siviglia sono molto buoni e non è escluso che Tare possa bussare in estate alle porte degli andalusi per regalare a Inzaghi un valido rinforzo.

Per essere aggiornato su tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, su Vazquez ci sono però anche Fiorentina e Sampdoria, oltre a River Plate e Boca Juniors. L’ipotesi argentina però sembra farsi piuttosto remota. Il giocatore sarebbe infatti intenzionato a trovare un ultimo contratto in Europa prima di un ritorno in patria e da qui la pista Serie A che sembra farsi particolarmente calda.

Viola e blucerchiati sono pronti a battagliare con la Lazio per arrivare all’ex Palermo. I biancocelesti sembrano favoriti, anche perché possono offrire al giocatore la possibilità di giocare in Europa, ma sia la Fiorentina che la Samp non sembrano intenzionate a desistere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE | Il vice allenatore se ne va!