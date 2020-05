Champions League modificata, l’Uefa sale in cattedra | Il comunicato

La Champions League potrebbe disputarsi ad agosto, intanto la Uefa interviene per fare chiarimenti sulle qualificazioni per la prossima edizione

Dopo oltre due mesi dall’arrivo del coronavirus in Europa, la situazione riguardante il calcio è ancora poco chiara in tante nazioni del continente. Le varie leghe vorrebbero ripartire ma le difficoltà sono parecchie ed è quasi impossibile prevedere la data in cui si riprenderà ovunque.

La Francia ha già rinunciato alla stagione attuale, assegnando il titolo di Ligue 1 al PSG anticipando la fine del campionato. La Bundesliga, invece, ha deciso di ripartire il 16 maggio mentre la Premier League potrebbe farlo dall’1 giugno in poi. Per quanto riguarda la Serie A, l’intenzione sembrerebbe quella di provare a giocare nella prima metà di giugno.

Avviso dell’Uefa, non cambieranno le modalità di qualificazione alla Champions League

Le competizioni europee si svolgeranno nel mese di agosto con un vero e proprio tour de force di poche settimane, sempre virus permettendo. Nel frattempo l’Uefa monitora la situazione dei vari campionati senza intromettersi o interferire sulle decisioni che vengono prese.

Attraverso una nota, è stato comunicato che ad oggi non ci sono state delle modifiche inerenti alla qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Dovrebbe restare tutto come prima e, se possibile, le squadre potranno conquistare l’accesso direttamente sul campo.

La prima partita di qualificazione alla prossima Champions è prevista per il 23 giugno, ma sarà sicuramente spostata oltre il 29 agosto, data in cui è programmata la finale di questa edizione della competizione più importante per club.

