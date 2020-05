Serie A, 15 giorni di isolamento prima della ripresa | La norma del cts

Arrivano le indicazioni per la ripresa degli allenamenti di gruppo in Serie A: 15 giorni di isolamento prima di tornare in campo

La Serie A si prepara al primo passo per tornare in campo. Dal 18 maggio le squadre italiane potranno ricominciare ad allenarsi in gruppo. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe stabilito che dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo, staff tecnico e calciatori dovranno rimanere in isolamento per quindici giorni. Dopo questa quarantena di due settimane, si potrà valutare la ripresa delle partite ufficiali del campionato a porte chiuse. Dopo la Germania, che dovrebbe ripartire la prossima settimana, nonostante i casi degli ultimi giorni, anche l’Italia si avvicina a tornare al calcio giocato. Un primo passo importante che fa ben sperare per il ritorno in campo, così da riuscire a portare a termine la stagione.

