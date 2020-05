Calciomercato Juventus, ‘piano’ clamoroso | Beffa a Milan e Inter

La Juventus punta a prendere su un paio di talenti della Serie A. Per uno di questi potrebbe mettere in atto una strategia beffarda per Inter e Milan

Lo ha fatto intendere lo stesso Paratici: considerata la crisi legata all’emergenza coronavirus nel prossimo calciomercato servirà molta fantasia, sicuramente di più di quella che già solitamente viene impiegata per la costruzione delle squadre. Ed è proprio con una strategia fantasiosa quanto ‘clamorosa’ che il club bianconero potrebbe mettere le mani su uno dei talenti della nostra Serie A: Federico Chiesa. Giorni fa il presidente Commisso ha nuovamente aperto alla cessione del figlio d’arte, stavolta però anche ai bianconeri: “Se volesse andar via lo accontenteremo, nel caso cedendolo anche alla Juve”.

LEGGI ANCHE ->>> Champions League modificata, l’Uefa sale in cattedra | Il comunicato

Calciomercato Juventus, Szoboszlai per Chiesa: Milan e Inter ko

I viola vogliono non meno di 55-60 milioni di euro per Federico Chiesa. Ovviamente il club di Agnelli non intende tirare fuori quella cifra, bensì punta a inserire nell’operazione una se non addirittura due contropartite. Una di queste potrebbe essere un giocatore finito concretamente nel mirino del Milan: Dominik Szoboszlai, a quanto pare uno dei nomi presenti sulla lista della spesa di Rangnick, ieri attaccato duramente da Maldini.

Il talento austriaco del Salisburgo è da tempo però sul taccuino del Cfo juventino Paratici: con una proposta da 20-25 milioni di euro il diciannovenne sbarcherebbe a Torino, venendo però subito dirottato a Firenze nell’ambito appunto dell’operazione (che, fronte cash, si abbasserebbe sui 30-35 milioni) per il classe ’97. Centrocampista offensivo ungherese di grandi prospettive e già con una buona esperienza a livello internazionale, insomma Szoboszlai ha tutte le carte in regola per trovare il gradimento dei gigliati.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, malumore a Madrid | Juve alla finestra

Così la Juve ‘befferebbe’ il Milan ma soprattutto l’Inter dell’ex Marotta, indubbiamente l’avversario più pericolosa nella corsa al numero 25 della Fiorentina.

R.A.

LEGGI ANCHE ->>> Champions League modificata, l’Uefa sale in cattedra | Il comunicato