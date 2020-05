Calciomercato Milan, colpo possibile | Apre all’addio

Milan sempre a caccia di un terzino destro, tra i papabili c’è anche Celik del Lilla, che non chiude le porte ad un possibile addio ai transalpini.

Sembra ormai certo che in entrata uno dei primi tasselli in cui il Milan interverrà è quello del terzino destro. Tanti i profili valutati, da Aurier a Dumfries, passando per Celik del Lilla. Il turco ha tra l’altro aperto le porte ad un possibile addio.

Calciomercato Milan, Celik può dire addio

Il terzino turco è sui taccuini degli osservatori del ‘Diavolo’ da molto tempo. Le belle prestazioni con la maglia del Lilla hanno impressionato in casa rossonera e il giocatore è certamente tra i papabili candidati a ricoprire il ruolo di terzino destro del Milan nella prossima stagione.

E su ‘Instagram’ il terzino ha aperto le porte ad un possibile addio. “Al Lilla sto molto bene. Ho tanti compagni con cui vado d’accordo: da Yazici a Thiago Djalo, passando per Bradaric e Reinildo. Sono molto contento qui, ma il mio obiettivo è quello di puntare sempre in alto. Se dovesse arrivare dunque una proposta, per di più da un club importante, ci penserei e la ascolterei” ha dichiarato il terzino turco.

Parole chiare dunque. E il Milan, nonostante un periodo della propria storia non particolarmente brillante, resta certamente un club di grande fascino a cui risulta difficile dire di no. Che dopo Leao possa esserci un nuovo affare con il Lilla? L’ipotesi appare concreta.

