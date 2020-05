Calciomercato, “Voglio allenare il Milan” | L’annuncio del grande ex

Il Milan è sempre alla ricerca di numerosi profili interessanti per il post Pioli: un ex rossonero si è proposto per il futuro

Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan. La società rossonera è sempre al lavoro per trovare un profilo adatto in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore ha preso sempre più quota l’ipotesi che riguarda Ralf Rangnick che sarebbe pronto ad accettare la proposta del club milanese nonostante le polemiche degli ultimi giorni a distanza con Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, il sogno di Sheva

In una diretta con il giornalista Carlo Pellegatti il Ct della Nazionale ucraina ed ex attaccante glorioso del Milan, Andriy Shevchenko, ha svelato il suo sogno nel cassetto: “Voglio tornare al Milan come allenatore. Il Milan sempre nel mio cuore, ho un grande affetto per i suoi tifosi. Vediamo quando e se succederà, ma uno dei miei obiettivi è tornare in rossonero come allenatore. Al momento sto pensando solo all’Ucraina. Mi concentro soltanto alla guida della nazionale”. Un’altra prova del suo forte amore che nutre nei confronti della compagine rossonera anche a distanza di anni. Così Sheva potrebbe essere il futuro allenatore del Milan per raggiungere gli stessi successi vissuti da calciatore.

