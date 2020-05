Serie A, si riparte | Ecco la data per il ritorno in campo!

Serie A, si riparte | Ecco la data per il ritorno in...

E’ arrivata in questi minuti la proposta della Lega per il ritorno in campo dopo il lockdown causato dal Coronavirus: spunta la data per la Serie A

Il lockdown di oltre due mesi per i campionati di calcio e non solo, dovuti dall’emergenza Coronavirus, sarebbe in procinto di terminare. Arrivano nuove ed importanti novità per la ripresa della Serie A, con una possibile data per il ritorno in campo al fine di chiudere la stagione in corso.

Serie A, ritorno in campo: spunta la data della Lega

Una ripresa graduale ma che pian piano sta avvicinandosi alla normalità. Il mondo del calcio vuole tornare protagonista e, con ogni probabilità, lo farà a partire dal prossimo 13 giugno. E’ questa la data proposta dalla Lega Serie A ed anticipata da ‘La Gazzetta dello Sport‘. A pochi minuti dall’intervento del ministro dello Sport Spadafora che ha di fatto annunciato la ripresa degli allenamenti, il massimo campionato italiano torna a vedere la luce.

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, la Lega Serie A si è così espressa: “Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato”.

E’ stato inoltre eletto il Dott. Nanni del Bologna come rappresentante, nella Commissione medico scientifica della Figc, delle istanze delle Società, che saranno previamente informate in sede assembleare

S.C