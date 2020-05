Coronavirus, UFFICIALE: riparte il campionato | La data

La lega portoghese ha deciso per la ripartenza ufficiale. I lusitani rompono gli indugi e stabiliscono una volta per tutte il ritorno in campo. La data.

Mentre in Italia i vertici del governo si stanno confrontando con il CTS per stabilire eventuali modalità della ripresa del campionato di Serie A, in altri paesi d’Europa la situazione è ben più lineare. In Germania infatti la ripartenza ufficiale è cosa nota da tempo ed avverrà questo fine settimana a partire da sabato 16 maggio. Alla Bundesliga inoltre è pronta ad accodarsi anche la Primeira Liga portoghese che ha deciso per il ritorno in campo di Porto, Benfica e soci. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus | Bufera medici, la rivelazione di Castellacci!

Coronavirus, riparte il campionato portoghese: nuovo calendario

La Lega calcio del Portogallo ha infatti ufficializzato il ritorno in campo dei club della massima serie per il 4 giugno. Il torneo era stato sospeso lo scorso 13 marzo a causa dell’emergenza coronavirus, in seguito alle sfide della 24/a giornata. Lo scorso 30 aprile il Governo aveva dato inoltre il via libera anche alla ripresa dell’attività sportiva all’aperto, compreso il calcio. È stato un primo importante passo verso il rientro in campo e la possibilità di stilare il nuovo calendario.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE | Due nuovi positivi in Turchia

Questa la nota apparsa sul sito ufficiale: “Va ricordato che, a tale data, l’esecutivo ha definito questa competizione professionistica come una delle attività autorizzate alla ripartenza. Negli ultimi giorni, le varie autorità hanno effettuato ulteriori riunioni in cui hanno concordato come la ripartenza possa avvenire in modo sicuro e con tutte le misure di protezione che mitigano i rischi di ritorno all’attività. Il tutto a seguito di una fase di ispezioni che hanno determinato anche gli stadi che soddisfano effettivamente i requisiti definiti in tale parere tecnico. Al fine di garantire che gli stadi siano controllati in maniera rigorosa e che siano eseguiti i test medici su tutti i professionisti coinvolti nelle parti nella loro organizzazione è stata fissata nel 4 giugno 2020 la data per la prima partita del 25.mo turno della Liga NOS“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Champions League modificata, l’Uefa sale in cattedra | Il comunicato