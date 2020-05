Allenamenti Serie A, partitelle vietate | Club viola il protocollo

Gli allenamenti individuali sono iniziati da lunedì scorso, ma un club di Serie A non ha rispettato le regole in base al protocollo in vigore questa settimana

A breve potrebbe partire il campionato di Serie A, ma una data ufficiale ancora non c’è. Si pensa al 13 giugno, ma tutto sarà fatto nel rispetto delle regole. Gli allenamenti individuali sono partiti da lunedì scorso, ma la Lazio non avrebbe rispetto il protocollo in vigore in questa settimana.

Lazio, partitelle vietate in allenamento

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” la compagine biancoceleste ha dato via anche a partitelle tre contro tre di prima o a due tocchi per quattro o cinque minuti molto intensi. Così la squadra di Inzaghi non ha rispettato il protocollo ed ora si aspetterà la risposta della Lega calcio in caso di conferma. Una situazione surreale in un periodo così difficile che ha provocato la morte di migliaia di persone.

Una pratica di allenamento non consentita durante la Fase 2 in attesa dell’ufficialità dei lavori collettivi, che potranno essere consentiti quasi sicuramente da lunedì prossimo. C’è tanta voglia di tornare a giocare, ma bisognerà farlo sempre nel rispetto delle regole.

