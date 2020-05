Calciomercato Juventus, offerti due giocatori per lo scambio | La risposta di Paratici

Juventus e Barcellona continuano a lavorare per fare affari tra di loro. Nuova proposta dei Blaugrana: doppio scambio con un nuovo nome!

Mentre i vertici del calcio lavorano per la possibile ripresa del campionato, la Juventus continua a studiare le mosse da attuare nei prossimi mesi per rinforzare la rosa e garantire a Maurizio Sarri degli elementi più adatti al suo stile di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Godin in uscita | Possibile scambio clamoroso

La compagine bianconera è ancora in lotta per tutti gli obiettivi ma è stata convincente poche volte in questi mesi, per questo si vorrebbe dare un materiale con più qualità al proprio tecnico, che richiede ai suoi calciatori delle giocate veloci condite da tanti tocchi di prima.

LEGGI ANCHE >>> Allenamenti Serie A, partitelle vietate | Club infrange il protocollo

Calciomercato Juventus, asse caldo con il Barcellona: proposti Rakitic e Umtiti!

Continua ad essere caldo l’asse tra Juventus e Barcellona. Le due società hanno provato a fare già affari nel mese di gennaio e hanno ripreso i contatti in queste settimane per provare ad effettuare nuove operazioni. I bianconeri sarebbero seriamente interessati ad Arthur per rinforzare il proprio centrocampo, ma i Blaugrana vorrebbero provare ad effettuare scambi senza il brasiliano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘piano’ clamoroso | Beffa a Milan e Inter

Secondo quanto riferito dai media spagnoli e riportato da Rai Sport, il club catalano avrebbe proposto un doppio scambio mettendo sul piatto Rakitic e Umtiti per arrivare a De Sciglio e Pjanic. La ‘Vecchia Signora’, però, sarebbe indecisa su entrambi i giocatori del Barcellona.

A centrocampo, come detto, la priorità resta Arthur. Per il difensore francese invece ci sono preoccupazioni riguardanti il suo stato fisico visto si è infortunato più volte di recente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ecco Vidal | Ingaggio faraonico!

Calciomercato Milan, colpo possibile | Apre all’addio