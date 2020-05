Calciomercato Milan, scambio portieri | ‘Garantisce’ Raiola

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un clamoroso scambio di portieri: Mino Raiola studia l’affare con il club rossonero

Un’estate caldissima quella che si prospetta per il calcio italiano, pronto a riprendere dal prossimo giugno l’attuale stagione di Serie A. D’altro canto i club come il Milan progettano l’annata che verrà, con diverse idee in ottica calciomercato. L’ultima suggestione arriva dalla Francia: Raiola può portare il top player in rossonero.

Calciomercato Milan, il Psg vuole un rossonero: ipotesi scambio

Nè Donnarumma nè Paqueta, pupillo di Leonardo. Il Paris Saint Germain, secondo quanto riportato da ‘Footmercato.net‘, sarebbe pronto a puntare su un altro big rossonero: Pepe Reina. L’ex estremo difensore del Napoli, in prestito all’Aston Villa fino al prossimo 30 giugno, è il nome nuovo per la porta dei parigini. Lo spagnolo è considerato il numero due ideale alle spalle di Keylor Navas, con Sergio Rico arrivato in prestito dal Siviglia che non rimarrà sotto la Tour Eiffel. Nonostante l’opzione di riscatto (fissata a 10 milioni) per il classe ’93 di proprietà del Siviglia, Leonardo starebbe pensando di puntare forte sull’esperto portiere del Milan.

Reina, in scadenza 2021 con il club di via Aldo Rossi, sarebbe tentato di approdare nel suo quinto campionato europeo (dopo Serie A, Liga, Bundesliga e Premier League) nel ruolo di vice Keylor Navas. Ecco dunque prospettarsi un clamoroso scambio tra i pali: con Reina a Parigi, a vestire il rossonero potrebbe essere Alphonse Areola. Il talentuoso portiere francese, già accostato al club di Elliott l’anno scorso, difficilmente resterà al Real Madrid dopo il prestito annuale, ed è quindi destinato al rientro al Psg. Il club parigino potrebbe, con la regia del suo procuratore Mino Raiola, apparecchiare una trattativa che accontenterebbe tutte le parti.

Il Milan si ritroverebbe con il possibile erede di Donnarumma già in casa, in uno scambio di prestiti da concordare con l’ex ds rossonero Leonardo. Situazione in divenire: i piani della porta del Milan prendono forma con il passare delle settimane.

